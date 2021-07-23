Витория поделился мнением о первых неделях работы в "Спартаке"

Фото твиттер "Спартака"

Наставник "Спартака" Руй Витория высказался о первых неделях работы в клубе.

"Всем привет. Я хотел бы поделиться с вами первыми впечатлениями от начавшегося нового приключения, передать вам свои ощущения. Сейчас идет пятая неделя работы здесь. Буквально в ближайшие выходные стартует чемпионат. Испытываю чувство глубокого удовлетворения, поскольку период адаптации прошел просто фантастически. Поначалу я задумывался, каково будет на новом месте, однако по прошествии этого месяца с небольшим могу сказать, что все идет хорошо.

Отдельного внимания заслуживает сам город. Кому хоть раз довелось здесь побывать, больше его не забудет. Клуб же отличается прекрасной организацией, всеми условиями для профессиональной деятельности и отличными игроками, которые с энтузиазмом принимают и воплощают в жизнь наши идеи. Можно сказать, конечно, что все эти ощущения - дело личное, но тем не менее у меня они очень хорошие. Это новое приключение стало для нас приятным сюрпризом.

Вот-вот начнется борьба за лидерство в чемпионате. Одно дело проводить товарищеские игры, совершенно другое - матчи чемпионата, где идет борьба за очки. Тем не менее мы готовы и полны решимости. Я доволен всем: и командой, и городом, и тем, что имею возможность принять участие в этом чемпионате", - заявил Витория.

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