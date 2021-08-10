Витория поделился ожиданиями от матча "Бенфика" - "Спартак"
Фото твиттер "Спартака"
Наставник московского "Спартака" Руй Витория высказался в преддверии ответного матча третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов против "Бенфики".
"Мы в худшей позиции, но знаем, что сдаваться нельзя. Будем бороться, попытаемся добиться хорошего результата. Да, была суета вокруг клуба, но ребята относятся к своей работе профессионально. Я привык к сложностям и не собираюсь сдаваться. У меня контракт на два года, мне всё нравится в России. Будем верить, что всё наладится.
"Бенфика" может использовать разные схемы - сыграть как в три защитника, так и в четыре. Мы готовы к обоим вариантам, готовы ответить сопернику. У нас нет много времени, чтобы переживать поражения. Дадим бой", - цитирует португальского тренера официальный сайт УЕФА.
"Бенфика" примет "Спартак" сегодня в 19:00 мск. Первый матч в Москве завершился поражением "красно-белых" со счётом 0:2.
Не пропустите: Мозес и Промес не помогут "Спартаку" в матче с "Бенфикой". | http://soccernews.ru
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