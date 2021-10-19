Витория поделился ожиданиями от матча с "Лестером"
Фото твиттер "СЭ"
Наставник московского "Спартака" Руй Витория высказался в преддверии игры 3-го тура группового этапа Лиги Европы против "Лестера".
"У меня хорошее предчувствие перед матчем с "Лестером", верю в нашу команду и в то, что мы можем победить. Завтра мы играем против быстрой команды, так что наши футболисты должны быть очень сконцентрированы. Для нас нет различий, где играть - мы намерены выиграть у них и дома, и в гостях. Думаю, мы выиграем эту игру, для этого есть все шансы.
Я люблю играть большие матчи, это касалось и матча с "Динамо", и завтрашнего, и игры с "Зенитом". Такие матчи держат нас в тонусе. Конечно, я не буду говорить о конкретной стратегии на завтрашний матч, потому что эту игру можно выиграть разными способами. Самое главное - настроиться и быть сконцентрированными. Я объясню все нюансы игры "Лестера" игрокам, и они будут готовы выиграть этот матч", - сказал Витория.
"Спартак" примет "Лестер" в среду, 20 октября. Стартовый свисток на "Открытие Банк Арене" прозвучит в 17:30 по московскому времени.
Не пропустите: Каррера дал совет "Спартаку" перед игрой с "Лестером". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Барриос прокомментировал продление контракта с "Зенитом"
-
Икарди не сыграет с "РБ Лейпциг" из-за расставания с женой
-
Конте отказал "Ньюкаслу" ради другого клуба АПЛ
-
Гисдоль объяснил, почему заключил с "Локомотивом" краткосрочный договор
-
Барриос подписал новый контракт с "Зенитом"
-
Аллегри оценил уровень "Зенита"
-
Витория поделился ожиданиями от матча с "Лестером"
-
Венгер предложил изменить календарь матчей сборных
-
"Шахтёр" добыл победу над "Реалом" в Юношеской лиге УЕФА
-
Рангник удивлен позицией России в таблице коэффициентов УЕФА
-
"Реал" может подписать Кавани
-
Сульшер высказался о ситуации в "Манчестер Юнайтед"
-
Дибала в ближайшее время продлит контракт с "Ювентусом"
-
Бонуччи рассказал о несостоявшемся переходе в "Зенит"
-
Тарасов приостановил игровую карьеру
-
1
Болельщиков "Ньюкасла" обвиняют в проявлении расизма к новым владельцам
-
Гендиректор "Локомотива" высказался о важной роли РЖД
-
Куман оценил шансы "Барселоны" в Лиге Чемпионов
-
Нагельсманн назвал футболиста, который был для него примером
-
Правительство Испании высказало свою позицию касательно Суперлиги
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0