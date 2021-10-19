Витория поделился ожиданиями от матча с "Лестером"

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Витория поделился ожиданиями от матча с "Лестером"

Фото твиттер "СЭ"

Наставник московского "Спартака" Руй Витория высказался в преддверии игры 3-го тура группового этапа Лиги Европы против "Лестера".

"У меня хорошее предчувствие перед матчем с "Лестером", верю в нашу команду и в то, что мы можем победить. Завтра мы играем против быстрой команды, так что наши футболисты должны быть очень сконцентрированы. Для нас нет различий, где играть - мы намерены выиграть у них и дома, и в гостях. Думаю, мы выиграем эту игру, для этого есть все шансы.

Я люблю играть большие матчи, это касалось и матча с "Динамо", и завтрашнего, и игры с "Зенитом". Такие матчи держат нас в тонусе. Конечно, я не буду говорить о конкретной стратегии на завтрашний матч, потому что эту игру можно выиграть разными способами. Самое главное - настроиться и быть сконцентрированными. Я объясню все нюансы игры "Лестера" игрокам, и они будут готовы выиграть этот матч", - сказал Витория.

"Спартак" примет "Лестер" в среду, 20 октября. Стартовый свисток на "Открытие Банк Арене" прозвучит в 17:30 по московскому времени.

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