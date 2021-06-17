Витория прокомментировал первую тренировку со "Спартаком"

Фото: ФК "Спартак"

Новый наставник "Спартака" Руй Витория высказался о первой тренировке с командой.

"Знакомство и тренировка оставили очень приятное впечатление. Новый сезон, новый тренер - все это способствует тому, что футболисты горят желанием себя проявить.

На собрании я пожелал всем ребятам удачи и предупредил, что нас ждет большая и очень непростая работа", - приводит слова Витории сайт клуба.

По итогам минувшего сезона "Спартак" финишировал вторым и сыграет в квалификации ЛЧ.

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