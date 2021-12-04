Витория прокомментировал победу над "Ахматом"

Фото: инстаграм Руя Витории

Наставник "Спартака" Руй Витория высказался о победе над "Ахматом" (2:1).

"Это очень ценная и трудная победа. В таких условиях сложно играть в меньшинстве. Уверен, если бы мы играли в 11 футболистов, мы бы победили более четко.

Были проблемы, однако мы их решали. Команда играла хорошо и показала замечательные тактические решения. Играть было непросто, однако мы ответили на этот вызов и пришли к победе. Пришел азарт", - приводит слова Витории "Спорт-Экспресс".

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