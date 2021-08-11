Витория прокомментировал поражение от "Бенфики"

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Наставник "Спартака" Руй Витория подвел итоги ответного матча с "Бенфикой" (0:2).

Напомним, что в этом сезоне "Спартак" будет выступать в Лиге Европы.

"Главной нашей задачей было сдержать соперника в плане обороны, особенно контролировать их фланги, которые в прошлой игре нам доставляли достаточно много проблем. Могу сказать, что ребята с этой задачей справились.

Что касается атаки, то сегодня нам не хватило хладнокровия. К тому же, как сами понимаете, ситуация была достаточно непростая перед началом игры, так как у соперника было преимущество в два гола", - приводит слова Витории "Матч ТВ".

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