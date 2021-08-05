Витория прокомментировал поражение от "Бенфики" в Лиге чемпионов
Фото: инстаграм Витории/Автор неизвестен
Главный тренер московского "Спартака" Руй Витория прокомментировал неудачный результат в матче с "Бенфикой" (0:2) в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.
– Действительно ли вы чувствуете сплоченность и доверие? Просили ли вы усиления?
– Мы проиграли сегодня. Вопрос в том, что мы хотим сейчас и в будущем. У нас молодые ребята. У них горят глаза. Но разница с другими командами в еврокубках есть.
Мы хорошо работаем, тренируемся. Сейчас у нас игра в РПЛ, затем летим в Лиссабон. Есть цель, и мы будем к ней идти, – сказал португалец.
Напомним, что ответный матч красно-белые сыграют в Лиссабоне, 10 августа.
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|Команда
|М
|О
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|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
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|ФК Фамаликао
|28
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|Рио Аве
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|Витория Гимарайнш
|28
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|Санта-Клара
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|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
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|35
|11
|Жил Висенте
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|Пасуш де Феррейра
|28
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|13
|Витория Сетубал
|28
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|Белененсиш
|27
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|28
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|28
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|Портимоненсе
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|Дешпортиво Авеш
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