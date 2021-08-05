Витория прокомментировал поражение от "Бенфики" в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм Витории/Автор неизвестен

Главный тренер московского "Спартака" Руй Витория прокомментировал неудачный результат в матче с "Бенфикой" (0:2) в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

– Действительно ли вы чувствуете сплоченность и доверие? Просили ли вы усиления?

– Мы проиграли сегодня. Вопрос в том, что мы хотим сейчас и в будущем. У нас молодые ребята. У них горят глаза. Но разница с другими командами в еврокубках есть.

Мы хорошо работаем, тренируемся. Сейчас у нас игра в РПЛ, затем летим в Лиссабон. Есть цель, и мы будем к ней идти, – сказал португалец.

Напомним, что ответный матч красно-белые сыграют в Лиссабоне, 10 августа.

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