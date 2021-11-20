Витория прокомментировал поражение "Спартака" в матче с "Краснодаром"
Фото: инстаграм Руя Витории/Автор неизвестен
Главный тренер московского "Спартака" Руй Витория прокомментировал поражение своей команды в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (1:2).
"Результат, который тяжело принять. У нас были возможности забить еще. Когда ты играешь против команды такого уровня, надо использовать моменты. Пропустили гол после углового, который даже не должен был зайти в наши вороты, плюс пенальти. Такие детали сегодня оказались на стороне соперника.
Где голы? Мы тоже задаем такой вопрос. Мы приехали выиграть этот матч. Всегда играем с 4 защитниками и двумя игроками чуть впереди. Пытаемся использовать длинные передачи и навесы, чтобы мяч проходил по разным коридорам. Сегодня у нас было много опасных моментов, в которых могли забивать. В некоторых эпизодах оставалось только закинуть мяч в ворота", - приводит слова Витории "Спорт-Экспресс".
В последний раз "Спартак" побеждал 3 ноября в поединке 10-го тура чемпионата России с "Ахматом" (1:0). С тех пор "красно-белые" проиграли "Зениту" (1:7) и "Лестеру" (3:4), а также сыграли вничью с "Динамо" (2:2), "Ростовом" (1:1), "Лестером" (1:1) и "Локомотивом" (1:1).
Следующий матч "Спартак" проведет 24 ноября на своем поле с "Наполи".
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