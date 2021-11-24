Витория прокомментировал слова Спаллетти о причине отказа от рукопожатия

Фото: инстаграм Руя Витории/Автор неизвестен

Главный тренер "Спартака" Руй Витория прокомментировал слова наставника "Наполи" Лучано Спаллетти, который назвал причину отказа от рукопожатия после окончания матча Лиги Европы. Ранее Спаллетти заявил, что Витория не пожал ему руку перед матчем.

"Спаллетти не прав. Он соврал. Я был у скамейки "Наполи", но там не было Лучанно. До игры мы хорошо относимся к сопернику, я всегда здороваюсь с тренерами. Потом началась игра. Так же будет, и когда будет тренер третьего дивизиона, и первого. Такие акции ни о чем не говорят. Он такой же тренер, как и я, неважно, в каком дивизионе он тренирует. Я всегда буду приветствовать соперников, но ему я больше не пожму руку", — приводит слова Витории "Чемпионат".

Поединок закончился победой российского клуба со счетом 2:1. Благодаря победе "Спартак", набрав семь очков, вышел на первое место в турнирной таблице группы С. "Наполи" также имеет в активе семь очков, но опустился на второе место из-за результатов личных встреч с "красно-белыми". В первом круге "Спартак" также обыграл "Наполи" - 3:2.

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