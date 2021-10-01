Витория прокомментировал травму Понсе
Фото твиттер "Спартака"
Наставник московского "Спартака" Руй Витория рассказал о повреждении нападающего Эсекиэля Понсе.
Аргентинец был заменён из-за травмы в конце первого тайма игры 2-го тура группового этапа Лиги Европы против "Наполи" (3:2).
"Мы не знаем характер травмы у Понсе. Может быть, проблема будет серьёзнее, чем мы представляли. Эта победа для него и для тех болельщиков, которые пришли на стадион поддержать нас", - сказал Витория.
В текущем сезоне Понсе забил 4 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах за "Спартак".
Не пропустите: Витория прокомментировал победу над "Наполи". | http://soccernews.ru
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