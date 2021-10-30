Витория прокомментировал упущенную победу "Спартака" над "Ростовом"

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Наставник московского "Спартака" Руй Витория подвёл итоги матча 13-го тура РПЛ против "Ростова".

"Красно-белые" упустили победу, пропустив гол на 95-й минуте, и продлили безвыигрышную серию до четырёх встреч.

"Это сложный момент, чтобы прокомментировать игру. Это была игра против хорошей команды. Мы должны были каким-то образом поменять тот ход событий, который был в последних играх. Мы играли компактнее, быстрее, стабильнее, и смогли это сделать. Мы забили гол и должны были забить второй, играли быстро. Много играли в контратаке. Мы пропустили гол и не смогли восстановиться в контратаке, поскольку это было на последних секундах.

Футбол жесток. Нам не хватило небольшой крупицы удачи, поэтому случилось то, что случилось. Пропустить гол на последних минутах - вдвойне жестоко. На 94-й минуте мы должны были удержать мяч и этой ошибки не должно было быть. Мяч оказался впереди. Контратака была просто невозможна. Ряд мелких неточностей создали проблемы на последних минутах игры. Когда мяч оказался рядом с Селиховым, он уже прошёл через ряд других наших игроков, которые не должны были это допустить", - сказал Витория.

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