Витория рассказал, что "Спартак" готов к матчу с "Наполи"

Фото: инстаграм Витории/Автор неизвестен

Главный тренер московского "Спартака" Руй Витория рассказал о своих ожиданиях от матча пятого тура группового этапа Лиги Европы с "Наполи".

– В последней игре мы показали не очень хороший результат, но мы готовы к матчу, хотим показать хороший ответ. С другой стороны, в игре с "Краснодаром" были хорошие моменты в нашем исполнении, лишь нюансы привели к победе соперника.

Что касается "Наполи", в первую очередь, мы столкнемся с сильным соперником, игра будет очень сложной. В Лиге Европы сильные команды, нам нужна максимальная концентрация. Любая незначительная ситуация может привести к опасному моменту.

– Сможет ли с "Наполи" сыграть кто-то из тех, кого не было в Краснодаре?

– Литвинов и Бакаев – два игрока, которые смогут завтра помочь команде. Мы были первой командой, обыгравшей "Наполи". Я восхищаюсь их игрой. Неважно, какие футболисты выйдут на поле, это сильная команда. Уровень игры будет высочайший. Нужно сохранять концентрацию, если нам это удастся, результат будет удачный.

– У "Наполи" несколько игроков травмированы…

– В Неаполе мы тоже были в сложной ситуации, но играли все 11 игроков. Это футболисты высокого класса. Если мы говорим о сильных игроках "Наполи", это не только 11 футболистов, но и все игроки. Нам важно сохранять концентрацию и хорошо подготовиться к матчу, – сказал Витория.

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