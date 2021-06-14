Витория рассказал о планах работы в "Спартаке"

Фото твиттер "Спартака"

Наставник московского "Спартака" Руй Витория сделал заявление о своём назначении на пост главного тренера "красно-белых".

"Очень рад оказаться в "Спартаке", рад этому новому проекту. Хочу поскорее начать работу. Долгое время готовились к "Спартаку", анализировали команду. Ждём дня, когда познакомимся с командой, с футболистами, и начнём подготовку на сборах.

Хотел бы поздравить "Спартак" с отличными результатами, достигнутыми в прошлом сезоне. Однако всё это уже в прошлом, нужно начинать новую страницу. Безусловно мы хотим взять лучшее из того, что было до нас, и внести свою лепту в развитие команды", - сказал 51-летний португалец.

Напомним, что "Спартак" заключил с Виторией контракт до июня 2023 года. На посту главного тренера "народной команды" он сменил Доменико Тедеско.

В воскресенье специалист прилетел в Москву и сфотографировался с клубным шарфом.

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