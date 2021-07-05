Витория рассказал о подготовке "Спартака" к сезону

Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Главный тренер московского "Спартака" Руй Витория в разговоре со "Спорт-Экспресс" поделился деталями подготовки к сезону.

– Вы выучили всех игроков. У вас пополнился словарный запас русских слов за это время?

– Уже прогресс есть. Выучил, как правильно произносятся все имена и фамилии игроков первой команды, через некоторое время выучу также всех из молодежки и "Спартака-2". Это моя форма работы, мне так нравится. Рад, что нахожусь в "Спартаке". Пару слов по-русски знаю: "лево-право", "вперед-назад".

– Обычно говорят, что товарищеские матчи нужны для проверки молодых игроков, а не счета на табло. Чем вы остались довольны и над чем следует поработать?

– Хочется выигрывать все матчи, но все понимают, что мы находимся на сборах, пытаемся как можно лучше узнать способности наших игроков. Зачастую мы отдаем предпочтение именно игрокам, а не результату. В прошлом матче без замен мы могли бы и победить, но главным было дать максимальному количеству футболистов игровое время.

Мне очень понравилась реакция игроков на постоянно меняющиеся условия тренировок. Я часто усложнял многие упражнения, но ребята давали отличный отклик. Они быстро адаптировались к новым правилам.

Не понравился контроль над игрой. Зачастую мы легко отдаем игру сопернику. Для того мы и находимся на сборах, чтобы сейчас поработать и исправить ошибки.

– Вы во всех матчах играли по схеме 4-2-3-1. Это было вынужденно или что-то пробовали?

– На сборе мы прежде всего оттачивали не схему, а игровые принципы. Важно было наладить игру команды в обороне, чтобы были компактность и общий блок с постоянным совместным смещением без разрыва игры. В атаке тоже был нужен контроль игры, постоянная структура, треугольники.

Не знаю, какую схему будем использовать в РПЛ. Попробуем еще и другую схему. Но этот сбор в первую очередь был направлен на оттачивание игровых принципов, – сказал португалец.

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