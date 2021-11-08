Витория рассказал о степени серьёзности травмы Жиго

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Витория рассказал о степени серьёзности травмы Жиго

Фото инстаграм Самюэля Жиго

Наставник московского "Спартака" Руй Витория дал комментарий о состоянии здоровья центрального защитника Самюэля Жиго.

Напомним, что француз получил повреждение на разминке перед воскресным дерби с "Локомотивом" (1:1).

"Травма у Жиго была несерьёзной, это последствия игры в четверг. Он почувствовал дискомфорт и сказал об этом мне", - сообщил Витория.

В этом сезоне Жиго сыграл за "Спартак" 18 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Витория высказался об удалении Литвинова в матче с "Локомотивом". | http://soccernews.ru
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