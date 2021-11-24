Витория рассказал о травмах Мозеса и Бакаева
Фото: инстаграм Зелимхана Бакаева/Автор неизвестен
Главный тренер "Спартака" Руй Витория рассказал о травмах полузащитников московского клуба Виктора Мозеса и Зелимхана Бакаева.
"У Виктора небольшое повреждение — надеюсь, ничего серьезного нет. Но пока рано что-то говорить — проведем обследование, станет ясно. Что касается Бакаева, то у него на последней тренировке случилась травма. Будем смотреть, как скоро он вернется в строй. Не знаю, будут ли они оба готовы сыграть в Уфе. Я надеюсь, что да, но последние слово за врачами", — приводит слова Витории Sport24.
В нынешнем сезоне 30-летний Мозес провел 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. На счету 25-летнего Бакаева четыре голевых паса в 20 поединках.
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