Витория рассказал об отношении к критике в свой адрес
Наставник московского "Спартака" Руй Витория дал понять, что готов к работе в условиях перманентной критики.
"Такова профессия тренера, нельзя быть идеальным для всех. Тем не менее, мы прекрасно отдаём себе отчёт, что такое "Спартак". И мы готовы к этому вызову. Сейчас важно как можно скорее адаптироваться на новом месте, а потом узнаем, чего сумеем добиться", - сказал 51-летний португалец.
Напомним, что "Спартак" заключил с Виторией контракт до июня 2023 года. На посту главного тренера "народной команды" он сменил Доменико Тедеско.
В воскресенье специалист прилетел в Москву и сфотографировался с клубным шарфом.
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