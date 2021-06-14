Витория рассказал об отношении к критике в свой адрес

Фото инстаграм Руя Витории

Наставник московского "Спартака" Руй Витория дал понять, что готов к работе в условиях перманентной критики.

"Такова профессия тренера, нельзя быть идеальным для всех. Тем не менее, мы прекрасно отдаём себе отчёт, что такое "Спартак". И мы готовы к этому вызову. Сейчас важно как можно скорее адаптироваться на новом месте, а потом узнаем, чего сумеем добиться", - сказал 51-летний португалец.

Напомним, что "Спартак" заключил с Виторией контракт до июня 2023 года. На посту главного тренера "народной команды" он сменил Доменико Тедеско.

В воскресенье специалист прилетел в Москву и сфотографировался с клубным шарфом.

Не пропустите: Витория рассказал о планах работы в "Спартаке". | http://soccernews.ru