Витория рассказал, почему Урунов не тренируется со "Спартаком"

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Главный тренер "Спартака" Руй Витория назвал причину, почему узбекистанский полузащитник "красно-белых" Остон Урунов не тренируется с главной командой, а занимается со "Спартаком-2".

"Остон с самого начала межсезонья не принимал участия в тренировках первой команды, потому что у нас много игроков. В первую очередь хотелось посмотреть на молодых и тех ребят, которые вернулись из аренд из других клубов", - приводит слова Витории "Спорт-Экспресс".

"Спартак" купил Урунова у "Уфы" летом 2020 года за один миллион евро. В составе "красно-белых" он провел девять матчей и забил один гол. В январе 2021 года 20-летний Урунов вернулся в "Уфу" на правах аренды и провел за клуб восемь матчей без результативных действий. Его контракт со "Спартаком" действует до лета 2025 года.

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