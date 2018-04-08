"Витория Сетубал" – "Бенфика" - 1:2 (обзор)

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"Витория Сетубал" – "Бенфика" - 1:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 29-го тура чемпионата Португалии между "Виторией Сетубал" и "Бенфикой".

Не пропустите: "Бенфика" дожала "Виторию Сетубал" и другие результаты 29-го тура чемпионата Португалии. | http://soccernews.ru

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5 Рио Аве 29 43
6 Маритиму 29 43
7 Боавишта 28 37
8 Витория Гимарайнш 29 36
9 Дешпортиво Чавес 28 36
10 Портимоненсе 29 35
11 Белененсиш 28 32
12 КД Тондела 29 31
13 Пасуш де Феррейра 28 28
14 Витория Сетубал 29 28
15 Дешпортиво Авеш 28 25
16 Морейренсе ФК 28 25
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