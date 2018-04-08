"Витория Сетубал" – "Бенфика" - 1:2 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 29-го тура чемпионата Португалии между "Виторией Сетубал" и "Бенфикой".
Не пропустите: "Бенфика" дожала "Виторию Сетубал" и другие результаты 29-го тура чемпионата Португалии. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|29
|74
|2
|Порту
|28
|70
|3
|Брага
|29
|65
|4
|Спортинг Лиссабон
|28
|65
|5
|Рио Аве
|29
|43
|6
|Маритиму
|29
|43
|7
|Боавишта
|28
|37
|8
|Витория Гимарайнш
|29
|36
|9
|Дешпортиво Чавес
|28
|36
|10
|Портимоненсе
|29
|35
|11
|Белененсиш
|28
|32
|12
|КД Тондела
|29
|31
|13
|Пасуш де Феррейра
|28
|28
|14
|Витория Сетубал
|29
|28
|15
|Дешпортиво Авеш
|28
|25
|16
|Морейренсе ФК
|28
|25
|17
|Фейренсе
|29
|24
|18
|Эшторил
|29
|23