"Витория Сетубал" – "Бенфика" - 2:2, "Белененсеш" – "Спортинг" - 1:1 (обзоры)

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"Витория Сетубал" – "Бенфика" - 2:2, "Белененсеш" – "Спортинг" - 1:1 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей Кубка португальской лиги.

"Витория Сетубал" – "Бенфика" - 2:2 

"Белененсеш" – "Спортинг" - 1:1

Не пропустите: "Бенфика" и "Спортинг" не сумели победить в матчах Кубка португальской лиги. | http://soccernews.ru

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