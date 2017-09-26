"Витория Сетубал" и "Боавишта" сыграли вничью
В рамках седьмого тура чемпионата Португалии "Витория Сетубал" на своём поле упустила победу над "Боавиштой".
"Витория Сетубал" – "Боавишта" - 1:1
Голы: Амарал, 50 - 1:0, Гальяну, 86 - 1:1.
Не пропустите: "Брага" в гостях одолела "Тонделу" и другие результаты 7-го тура чемпионата Португалии. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Итоги и символическая сборная 6-го тура АПЛ
-
Москва в ожидании большого футбола: "Спартак" ждет в гости "Ливерпуль"
-
Новая классика Лиги Чемпионов: дортмундская "Боруссия" принимает мадридский "Реал"
-
Свести старые счеты: "Монако" принимает "Порту"
-
За лидерство группы F: "Манчестер Сити" принимает донецкий "Шахтер"
Лента новостей
-
Моуринью высоко отозвался о ЦСКА
-
Измайлов покинул "Арарат"
-
Вот так бы выглядел сегодняшний "Спортинг" из Лиссабона, не продавай он своих лидеров
-
Шевченко похвалил Альваро Морату
-
"Лас Пальмас" будет тренировать Валерон
-
Моуринью попросил продлить контракты с двумя игроками
-
Ярмоленко мог оказаться в "Реале"
-
Тигиев вернется на поле в апреле следующего года
-
"Реал" может расстаться с одним из своих звездных игроков и приобрести Дибалу
-
Наставник "Спортинга" определился со способом нейтрализации Месси
-
Неймар готов сыграть с "Баварией"
-
Павлюченко: "В России есть футболисты, которые могут играть в Германии, Англии, Испании"
-
Гвардиола рассказал, какие указание он дал мальчику, подававшему мячи в игре против "Кристал Пэлас"
-
Ракитич: "Возможно, вновь сыграю с Неймаром в одной команде"
-
Зидан сравнил Каземиро с двумя великими французами
-
Павлюченко назвал слагаемые удачной игры против "Ливерпуля"
-
Дракслер назвал лучшего игрока планеты в игре один в один
-
Кавани может перебраться в Ла Лигу
-
"Ливерпуль" рассматривает вариант с продажей Коутиньо уже в январе
-
Симонян: "Вызывает беспокойство игра "Спартака" в обороне"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|7
|21
|2
|Спортинг Лиссабон
|7
|19
|3
|Бенфика
|7
|16
|4
|Маритиму
|7
|15
|5
|Брага
|7
|12
|6
|Рио Аве
|7
|11
|7
|Белененсиш
|7
|10
|8
|Витория Гимарайнш
|7
|10
|9
|Фейренсе
|7
|8
|10
|Витория Сетубал
|7
|7
|11
|Дешпортиво Чавес
|7
|7
|12
|Боавишта
|7
|7
|13
|Пасуш де Феррейра
|7
|6
|14
|Портимоненсе
|7
|6
|15
|Эшторил
|7
|6
|16
|Морейренсе ФК
|7
|6
|17
|КД Тондела
|7
|5
|18
|Дешпортиво Авеш
|7
|5