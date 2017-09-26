"Витория Сетубал" и "Боавишта" сыграли вничью

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"Витория Сетубал" и "Боавишта" сыграли вничью

В рамках седьмого тура чемпионата Португалии "Витория Сетубал" на своём поле упустила победу над "Боавиштой".

"Витория Сетубал" – "Боавишта" - 1:1

Голы: Амарал, 50 - 1:0, Гальяну, 86 - 1:1.

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