"Витория Сетубал" и "Портимоненсе" сильнейшего не выявили

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"Витория Сетубал" и "Портимоненсе" сильнейшего не выявили

В рамках 27-го тура чемпионата Турции "Витория Сетубал" на своём поле сыграла вничью с "Портимоненсе".

"Витория Сетубал" – "Портимоненсе" - 1:1

Голы: Андре Перейра, 2 - 1:0, Денер, 14 - 1:1.

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