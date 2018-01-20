"Витория Сетубал" – "Спортинг" - 1:1 (обзор)

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"Витория Сетубал" – "Спортинг" - 1:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 19-го тура чемпионата Португалии между "Виторией Сетубал" и лиссабонским "Спортингом".

Не пропустите: "Спортинг" упустил победу над "Виторией Сетубал". | http://soccernews.ru

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