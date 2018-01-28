"Витория Сетубал" - "Спортинг" - 1:1, по пенальти 4:5 (обзор)

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"Витория Сетубал" - "Спортинг" - 1:1, по пенальти 4:5 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор финального матча Кубка португальской лиги между "Виторией Сетубал" и лиссабонским "Спортингом".

Не пропустите: Лиссабонский "Спортинг" впервые в истории выиграл Кубок португальской лиги. | http://soccernews.ru

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