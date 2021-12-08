Витория выложил коллаж из комментариев в инстаграме

Фото: инстаграм Руя Витории

Наставник "Спартака" Руй Витория выложил в инстаграме коллаж из комментариев.

Комментарии он собрал со своих ранее опубликованных постов. В основном комментарии на русском языке.

Напомним, что завтрашняя игра Лиги Европы против "Легии" может стать последней для Витории в "Спартаке".

Ранее сообщалось, что португальца отправят в отставку, а на его место пригласят итальянца Паоло Ваноли.

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