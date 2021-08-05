Витория высказался о поражении "Спартака" в матче с "Бенфикой"

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

Главный тренер "Спартака" Руй Витория поделился мнением о поражении московского клуба в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с лиссабонской "Бенфикой" (0:2).

"Первый тайм мы сыграли хорошо, слаженно, имели голевые моменты. Несмотря на какие-то ошибки, в целом я очень доволен первым таймом. После перерыва пропустили быстрый гол. Это и стало ключевым моментом игры, ведь «Бенфика» – опытная команда. Гол дал ей уверенность в своих силах, спокойствие, а нам – определенное беспокойство. Второй мяч поставил точку в игре. Но жизнь продолжается, впереди ответный матч в Лиссабоне, а перед ним уже в субботу – тур чемпионата России. Будем готовиться", – приводит слова Витории официальный сайт УЕФА.

Напомним, что победу португальскому клубу принеслы голы Рафы Силвы и Жилберто.

Ответный матч "Бенфика" - "Спартак" состоится 10 августа в Португалии.

Не пропустите: Федун отреагировал на поражение "Спартака" от "Бенфики". | http://soccernews.ru