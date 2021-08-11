Витория высказался о провальных результатах "Спартака"

Фото инстаграм Руя Витории

Наставник московского "Спартака" Руй Витория порассуждал о причинах кризиса своей команды.

Напомним, что "красно-белые" проиграли четыре из пяти стартовых матчей нового сезона.

"Была усталость не только физическая, но также и вызванная несколькими факторами. Не все привыкли играть через два дня на третий. Не всё получилось, сложный график. Также есть психологическая нагрузка, вызванная результатами. Лига Чемпионов закончена, впереди игры чемпионата и Лиги Европы, нужно бороться дальше", - сказал Витория.

После вылета из ЛЧ "Спартак" сыграет в групповом этапе Лиги Европы. В РПЛ команда идёт на 11-м месте.

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