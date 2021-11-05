Витория высказался о результате игры "Лестер" - "Спартак"

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Наставник московского "Спартака" Руй Витория дал комментарии по итогам матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против "Лестера".

Напомним, что "красно-белые" на выезде добыли ничью со счётом 1:1. При этом "лисы" не забили пенальти - удар Джейми Варди парировал Александр Селихов.

"Конечно же, это отличный результат. Это была отличная игра, мы сражались против прекрасного соперника. Нам нужно было много что сделать, мы отлично играли в защите и сделал всё что могли. Знали, что у нас будет не очень много моментов, но мы старались развивать те моменты, что у нас были.

Стоит принимать во внимание, что соперник был очень серьёзный и играл очень серьёзно. Выделять кого-то отдельно из футболистов - это не моё. Могу сказать, что именно коллективно мы играли отлично и защищались отлично. В первую очередь хотелось бы сказать о коллективе, выделить отличную игру", - сказал Витория.

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