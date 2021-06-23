Витория высказался о вакцинации

Фото: инстаграм Витории/Автор неизвестен

Главный тренер московского"Спартака" Руй Витория поделился мнением о вакцинации в России.

"Я сам переболел коронавирусом в ноябре прошлого года. После этого вакцинировался. Я осведомлен об этой болезни настолько, что, вероятно, сам уже могу консультировать людей.

Я сторонник вакцинации. Чем быстрее и чем больше людей ее пройдут, тем быстрее стадионы вновь заполнятся, и это все закончится.

Мы будем говорить игрокам о важности вакцинации. Руководить этим будут наши врачи. Думаю, у нас отличный медицинский департамент. И я полностью ему доверяю", – сказал Витория.

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