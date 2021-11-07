Витория высказался об удалении Литвинова в матче с "Локомотивом"
Фото: инстаграм Руя Витории/Автор неизвестен
Главный тренер "Спартака" Руй Витория поделился мнением об удалении полузащитника Руслана Литвинова в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с "Локомотивом" (1:1).
"Мне показалось удаление не самым справедливым. Я принимаю это решение. Хотелось бы отметить не самую лучшую манеру судейства. Когда арбитр дает карточку нам, но не дает карточку "Локомотиву", это не справедливо. Тем более, в дерби на таком уровне. Такая ситуация с карточками дисбалансировала игру. Так получилось, что с меньшим количеством игроков мы лучше следили за соперником и за зонами. Разрабатывая все моменты, у нас получилось забить гол. Игрокам приходилось не давать соперникам принимать решения", - приводит слова Витории "Спорт-Экспресс".
"Спартак", набрав 19 очков, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч "красно-белые" проведут 20 ноября на выезде с "Краснодаром".
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