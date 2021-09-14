Витория высказался перед стартом Лиги Европы

Фото: инстаграм Витории/Автор неизвестен

Главный тренер московского "Спартака" Руй Витория поделился ожиданиями от выступления команды в Лиге Европы.

"Первый матч, играем дома, все хотят победить. "Легию" я хорошо изучил, команда хорошо двигается. У нас есть достаточно амбиций, чтобы хорошо стартовать. Нужна только победа.

Для меня в группе есть четыре сильные команды, у нас будет шесть матчей. Каждый матч – финал. Шесть финалов – так я вижу нашу задачу.

Для меня вся математика заключается в том, что есть одна игра, за которую дают три очка. А дальше готовимся к следующей игре", – сказал Витория.

Напомним, что "Спартак" встретится с "Легией" на своем поле завтра, 15 сентября, начало встречи запланировано на 17:30.

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