Витсель: "Бельгия сотворила историю"

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель подвел итоги матча с Бразилией в 1/4 финала Чемпионата Мира-2018 (2:1).

"Сегодня мы сотворили историю. Это незабываемый момент. Мы не просто вышли в полуфинал, мы обыграли Бразилию. Мы так рады, сами еще не верим в то, что сделали. Секрет нашей победы? Мы играли очень дисциплинированно, особенно в защите. Может ли Кевин Де Брюйне стать лучшим игроком чемпионата мира? Конечно, у него есть для этого все данные", - отметил он. | http://soccernews.ru