Витсель: "Думаю, что мы провели хорошую работу в "Зените"

Полузащитник "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Аксель Витсель вспомнил время, проведенное в "Зените"

Витсель играл за "Зенит" с 2012 по 2017-й год.

"В Россию я приехал из Португалии. И к местному климату, холоду пришлось привыкать. Когда мы играли в минус 15, для меня это было очень сложно. Во всем остальном – все как в Европе. В России я провел 4,5 года – это грандиозный жизненный и профессиональный опыт. Думаю, что мы провели хорошую работу в "Зените", одном из крупнейших футбольных клубов России. В команду мы пришли вместе с Халком и, конечно же, хотели как можно больше побед. Мне кажется, мы могли бы сделать даже больше, чем сделали, хотя в итоге все же стали чемпионами", - сказал он.

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