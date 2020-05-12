Витсель и Джан пропустят матч против "Шальке"

Хавбек дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель и Эмре Джан пропустят матч 26-го тура чемпионата Германии с "Шальке", пишет Sport Bild.

По данным источника, оба игрока были травмированы на тренировке 9 мая. Их позиции займут Томас Дилейни и Юлиан Брандт.

Напомним, матч против "Шальке" станет первым для обоих команды после возобновления чемпионата Германии после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

А еще: "Боруссия" рассчитывает сохранить Санчо ещё на один сезон| http://soccernews.ru