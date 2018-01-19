Витсель может перейти в "Интер"

Теги интер миланлучано спаллеттиаксель витсельтяньцзинь цюаньцзянь

Витсель может перейти в "Интер"

Миланский "Интер" может подписать полузащитника "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Акселя Витселя, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, в приглашении бельгийца лично заинтересован главный тренер "нерадзурри" Лучано Спаллетти, который хорошо знаком с ним по совместной работе в "Зените".

Наставник "Интера" уже контактировал с 29-летним футболистом. Итальянский клуб может арендовать Витселя с правом последующего выкупа.

Не пропустите: Итальянская полиция расследует покупку "Интера" Тохиром. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Полет "сорок" на "Этихад": "Манчестер Сити" принимает "Ньюкасл"

Полет "сорок" на "Этихад": "Манчестер Сити" принимает "Ньюкасл"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 17 42
2 Ювентус 17 41
3 Интер Милан 17 40
4 Рома 16 38
5 Лацио 16 33
6 Сампдория 16 27
7 Аталанта 17 24
8 Милан 17 24
9 Фиорентина 17 23
10 Торино 17 23
11 Удинезе 16 21
12 Болонья 17 21
13 Кьево 17 21
14 Кальяри 17 17
15 Сассуоло 17 17
16 Кротоне 17 15
17 Дженоа 17 14
18 СПАЛ 17 14
19 Хеллас Верона 17 13
20 Беневенто 17 1
Полная таблица

топ-5 тегов