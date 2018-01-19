Витсель может перейти в "Интер"

Миланский "Интер" может подписать полузащитника "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Акселя Витселя, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, в приглашении бельгийца лично заинтересован главный тренер "нерадзурри" Лучано Спаллетти, который хорошо знаком с ним по совместной работе в "Зените".

Наставник "Интера" уже контактировал с 29-летним футболистом. Итальянский клуб может арендовать Витселя с правом последующего выкупа.

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