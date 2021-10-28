Витсель может перейти в "Ювентус"

Фото: инстаграм Витселя/Автор неизвестен

Бельгийский хавбек "Боруссии" Дортмунд Аксель Витсель может перебраться в гранд Серии А, сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, туринскому "Ювентусу" предложили совершить трансфер футолиста свободным агентом летом 2022 года.

Соглашение Витселя рассчитано до конца 2022 года.

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