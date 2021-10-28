Витсель может перейти в "Ювентус"
Фото: инстаграм Витселя/Автор неизвестен
Бельгийский хавбек "Боруссии" Дортмунд Аксель Витсель может перебраться в гранд Серии А, сообщает инсайдер Николо Скира.
По информации источника, туринскому "Ювентусу" предложили совершить трансфер футолиста свободным агентом летом 2022 года.
Соглашение Витселя рассчитано до конца 2022 года.
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|Команда
|М
|О
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|4
|Байер Леверкузен
|32
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|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
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|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
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|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20