Витсель может вернуться в Европу

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Витсель может вернуться в Европу

Хавбек "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Аксель Витсель может перебраться в немецкую Бундеслигу.

Как сообщает Transfermarket, игроком интересуется дортмундская "Боруссия". Ориентировочная сумма сделки составляет 20 миллионов евро.

Соглашение Витселя с китайским клубом истекает следующим летом.

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