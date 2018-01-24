Витсель не исключил своего возвращения в "Зенит"

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Витсель не исключил своего возвращения в "Зенит"Полузащитник китайского "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Аксель Витсель не исключил своего возвращения в питерский "Зенит".

"Могу ли представить возвращение в "Зенит"? Да. Я уже говорил, что в Санкт-Петербурге мне было очень хорошо. Кто знает, может, еще надену майку "Зенита". Плюс в следующем году же - Чемпионат Мира… Увидимся в России!", - цитирует 29-летнего хавбека 8news.ru.

Напомним, Витсель высказался о совместной работе с Луческу. | soccernews.ru

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