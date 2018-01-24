Витсель не исключил своего возвращения в "Зенит"
Полузащитник китайского "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Аксель Витсель не исключил своего возвращения в питерский "Зенит".
"Могу ли представить возвращение в "Зенит"? Да. Я уже говорил, что в Санкт-Петербурге мне было очень хорошо. Кто знает, может, еще надену майку "Зенита". Плюс в следующем году же - Чемпионат Мира… Увидимся в России!", - цитирует 29-летнего хавбека 8news.ru.
Напомним, Витсель высказался о совместной работе с Луческу. | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Гуанчжоу
|30
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|2
|Цзянсу Шунтиан
|30
|57
|3
|Шанхай Ист Эйшиа
|30
|52
|4
|Шанхай Шенхуа
|30
|48
|5
|Бейджин Гуоан
|30
|43
|6
|Хэбэй Чайна Форчун
|30
|40
|7
|Чангша Гинде
|30
|40
|8
|Чонгцинь Лифан
|30
|37
|9
|Янбиан
|30
|37
|10
|Тянцзин Теда
|30
|36
|11
|Ляонинг Хонгюн
|30
|36
|12
|Чанчун Ятаи
|30
|35
|13
|Хенан Цзяние
|30
|35
|14
|Шандонг Луненг
|30
|34
|15
|Ханджоу Лучен
|30
|32
|16
|Shijiazhuang Yongchang
|30
|30