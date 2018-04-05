Витсель не прочь вернуться в "Зенит"
Бельгийский полузащитник "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Аксель Витсель заявил, что он мог был вернуться в "Зенит".
"Если мне предстоит когда-нибудь вернуться в Россию, то это будет только "Зенит", никакой другой клуб", – приводит слова Витселя Sputnik.
29-летний Витсель выступал за "Зенит" с 2012 по 2017 годы, провел за клуб 180 матчей, забил 22 мяча и отдал 14 голевых передач. Его контракт с китайцами действует до лета 31 декабря 2019 года.
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|Зенит Санкт-Петербург
|23
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|23
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|11
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