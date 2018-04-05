Витсель не прочь вернуться в "Зенит"

Бельгийский полузащитник "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Аксель Витсель заявил, что он мог был вернуться в "Зенит".

"Если мне предстоит когда-нибудь вернуться в Россию, то это будет только "Зенит", никакой другой клуб", – приводит слова Витселя Sputnik.

29-летний Витсель выступал за "Зенит" с 2012 по 2017 годы, провел за клуб 180 матчей, забил 22 мяча и отдал 14 голевых передач. Его контракт с китайцами действует до лета 31 декабря 2019 года.

Не пропустите: Орлов раскритиковал трансферную политику "Зенита". | http://soccernews.ru