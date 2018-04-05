Витсель не прочь вернуться в "Зенит"

Теги зенит санкт-петербургтяньцзинь цюаньцзяньаксель витсель

Витсель не прочь вернуться в "Зенит"

Бельгийский полузащитник "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Аксель Витсель заявил, что он мог был вернуться в "Зенит".

"Если мне предстоит когда-нибудь вернуться в Россию, то это будет только "Зенит", никакой другой клуб", – приводит слова Витселя Sputnik.

29-летний Витсель выступал за "Зенит" с 2012 по 2017 годы, провел за клуб 180 матчей, забил 22 мяча и отдал 14 голевых передач. Его контракт с китайцами действует до лета 31 декабря 2019 года.

Не пропустите: Орлов раскритиковал трансферную политику "Зенита". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

ПСЖ сразится с "Сент-Этьеном" в стартовом матче 32 тура Лиги 1

ПСЖ сразится с "Сент-Этьеном" в стартовом матче 32 тура Лиги 1

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 23 49
2 Спартак Москва 24 47
3 ЦСКА Москва 23 44
4 Зенит Санкт-Петербург 23 42
5 Краснодар 24 41
6 Уфа 24 34
7 Арсенал Тула 24 32
8 Урал 24 29
9 Рубин 24 28
10 Ахмат 23 27
11 Динамо Москва 23 27
12 Ростов 24 27
13 Амкар 23 25
14 Анжи 24 24
15 Тосно 24 23
16 СКА Хабаровск 24 13
Полная таблица

топ-5 тегов