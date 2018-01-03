Витсель не собирается возвращаться в Европу

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Витсель не собирается возвращаться в Европу

Бывший хавбек "Зенита" Аксель Витсель намерен и далее продолжать карьеру в "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

"Я остаюсь футболистом "Тяньцзинь Цюаньцзянь", так что слухи на меня совсем не влияют. Люблю этот клуб, мне нравится город, и я хочу остаться здесь. Приложу все усилия, чтобы результаты команды становились только лучше и лучше.

Главный тренер Паулу Соуза говорит, что я ключевой футболист команды. Мне поручено выйти с этим составом на новый уровень. Я постараюсь выполнить требования наставника" - приводит слова Витселя FourFourTwo.

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