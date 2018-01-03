Витсель не собирается возвращаться в Европу
Бывший хавбек "Зенита" Аксель Витсель намерен и далее продолжать карьеру в "Тяньцзинь Цюаньцзянь".
"Я остаюсь футболистом "Тяньцзинь Цюаньцзянь", так что слухи на меня совсем не влияют. Люблю этот клуб, мне нравится город, и я хочу остаться здесь. Приложу все усилия, чтобы результаты команды становились только лучше и лучше.
Главный тренер Паулу Соуза говорит, что я ключевой футболист команды. Мне поручено выйти с этим составом на новый уровень. Я постараюсь выполнить требования наставника" - приводит слова Витселя FourFourTwo.
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|Команда
|М
|О
|1
|Гуанчжоу
|30
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|2
|Цзянсу Шунтиан
|30
|57
|3
|Шанхай Ист Эйшиа
|30
|52
|4
|Шанхай Шенхуа
|30
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|5
|Бейджин Гуоан
|30
|43
|6
|Hebei CFFC
|30
|40
|7
|Чангша Гинде
|30
|40
|8
|Чонгцинь Лифан
|30
|37
|9
|Янбиан
|30
|37
|10
|Тянцзин Теда
|30
|36
|11
|Ляонинг Хонгюн
|30
|36
|12
|Чанчун Ятаи
|30
|35
|13
|Хенан Цзяние
|30
|35
|14
|Шандонг Луненг
|30
|34
|15
|Ханджоу Лучен
|30
|32
|16
|Shijiazhuang Yongchang
|30
|30