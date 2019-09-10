Витсель оценил перспективы дортмундской "Боруссии" в Бундеслиге и Лиге Чемпионов
Хавбек дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель высказался о перспективах своей команды в чемпионате Германии и Лиге Чемпионов.
"Я считаю, что в ЛЧ мы должны сыграть лучше, чем в прошлом сезоне. Думаю, мы можем добраться до финала. Но это зависит от того, кто попадётся нам в плей-офф.
Что касается Бундеслиги, то мы учимся на ошибках прошлого сезона. Плюс мы подписали нескольких футболистов и теперь обладаем ещё более качественным составом. Я думаю, мы стали сильнее", - сказал Витсель.
В сезоне 2018/19 "шмели" финишировали на втором месте в Бундеслиге, отстав от "Баварии" всего на 2 очка.
В ЛЧ "Боруссия" дошла до 1/8 финала, где команда дважды проиграла лондонскому "Тоттенхэму" (0:1, 0:3).
Не пропустите: Коноплянка: "Я бы отказался переходить в "Боруссию" или "Баварию". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|3
|9
|2
|Бавария Мюнхен
|3
|7
|3
|Вольфсбург
|3
|7
|4
|Байер Леверкузен
|3
|7
|5
|Боруссия Дортмунд
|3
|6
|6
|Фрайбург
|3
|6
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|3
|4
|8
|Хоффенхайм
|3
|4
|9
|Шальке
|3
|4
|10
|Унион Берлин
|3
|4
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|2
|3
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|2
|3
|13
|Кельн
|3
|3
|14
|Падерборн
|3
|1
|15
|Аугсбург
|2
|1
|16
|Герта
|3
|1
|17
|Вердер Бремен
|2
|0
|18
|Майнц 05
|3
|0