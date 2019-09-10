Витсель оценил перспективы дортмундской "Боруссии" в Бундеслиге и Лиге Чемпионов

Хавбек дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель высказался о перспективах своей команды в чемпионате Германии и Лиге Чемпионов.

"Я считаю, что в ЛЧ мы должны сыграть лучше, чем в прошлом сезоне. Думаю, мы можем добраться до финала. Но это зависит от того, кто попадётся нам в плей-офф.

Что касается Бундеслиги, то мы учимся на ошибках прошлого сезона. Плюс мы подписали нескольких футболистов и теперь обладаем ещё более качественным составом. Я думаю, мы стали сильнее", - сказал Витсель.

В сезоне 2018/19 "шмели" финишировали на втором месте в Бундеслиге, отстав от "Баварии" всего на 2 очка.

В ЛЧ "Боруссия" дошла до 1/8 финала, где команда дважды проиграла лондонскому "Тоттенхэму" (0:1, 0:3).

Не пропустите: Коноплянка: "Я бы отказался переходить в "Боруссию" или "Баварию". | http://soccernews.ru