Витсель перенес операцию на лице и выбыл до конца года

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Витсель перенес операцию на лице и выбыл до конца года

Игрок дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель получил тяжелую травму и выбыл до конца 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футболист получил повреждение лица, из-за чего ему пришлось перенести операцию.

"Витсель уже идет на поправку и смог покинуть больницу", - пишет пресс-служба "шмелей".

В этом сезоне 30-летний хавбек участвовал в 21 матче, отметившись 3 голами и 3 результативными передачами.

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