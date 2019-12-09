Витсель перенес операцию на лице и выбыл до конца года

Игрок дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель получил тяжелую травму и выбыл до конца 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футболист получил повреждение лица, из-за чего ему пришлось перенести операцию.

"Витсель уже идет на поправку и смог покинуть больницу", - пишет пресс-служба "шмелей".

@axelwitsel28 hat sich nach einem Sturz eine Gesichtsverletzung zugezogen und fällt für den Rest des Jahres aus. Er wurde im Anschluss an den häuslichen Unfall erfolgreich operiert und konnte das Krankenhaus schon wieder verlassen.



Gute Besserung, Axel! pic.twitter.com/unveAlEFjp — Borussia Dortmund (@BVB) 9 декабря 2019 г.

В этом сезоне 30-летний хавбек участвовал в 21 матче, отметившись 3 голами и 3 результативными передачами.

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