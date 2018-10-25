Витсель поделился эмоциями от первого гола за "Боруссию" в ЛЧ

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель прокомментировал свой первый гол в Лиге Чемпионов за дортмундцев.

Напомним, что бельгиец стал автором мяча в игре с "Атлетико".

"Вечер, который не забыть. Отличная игра команды. Счастлив, что забил первый гол в Лиге чемпионов за "Боруссию", - написал Витсель в Твиттере.

Напомним, "Боруссия" разгромила "Атлетико" со счетом 4:0. | soccernews.ru