Витсель поделился мнением о финале ЧМ-2018

Хавбек сборной Бельгии Аксель Витсель прокомментировал предстоящий финал ЧМ-2018.

"Не думаю, что я буду смотреть финал Чемпионата Мира. Мы будем проводить время с фанатами в Бельгии и своими семьями. Что касается фаворита, то финал - особенная игра, непредсказуемая. Думаю, Франция всё-таки победит" - приводят слова Витселя российские СМИ.

Напомним, что финальная игра между сборными Франции и Хорватии состоится 15 июня в 18:00 по московскому времени.

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