Витсель поделился способом, как остановить Месси



Полузащитник дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель поделился фотографией из матча 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Барселоной" (0:0), на которой изображен форвард каталонского клуба Лионель Месси в окружении нескольких соперников.

"Единственный способ остановить Месси", - написал Витсель в своем Twitter.

Напомним, что 32-летний Месси провел первый матч в нынешнем сезоне. Ранее аргентинец пропустил начало сезона из-за травмы.

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