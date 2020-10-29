Витсель - после победы "Боруссии" над "Зенитом": "С нетерпением жду возвращения в Санкт-Петербург"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель поделился впечатлениями после матча с "Зенитом" в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Это особенный момент для меня - играть против одного из бывших клубов. С нетерпением жду возвращения в Санкт-Петербург. Нам было важно набрать три очка, теперь двигаемся к следующим матчам", - написал бельгиец в своём инстаграме.

Напомним, что "Боруссия" дома выиграла у "Зенита" со счётом 2:0.

31-летний Витсель выступал за "сине-бело-голубых" с 2012 по 2016 год.

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