Витсель поздравил "Зенит" с чемпионством

Экс-игрок "Зенита" Аксель Витсель, который сейчас играет за дортмундскую "Боруссию" в твиттере написал поздравление сине-бело-голубым с завоеванием чемпионского титула.

Футболист опубликовал снимок с празднованием чемпионства игроками "Зенита" и написал: "Поздравляю!".

Бельгиец выступал за петербургский клуб с 2012-го по 2017-й годы. Вместе с ним он стал чемпионом России и завоевал кубок страны.

Напомним, "Зенит" досрочно стал чемпионом России.

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