Витсель принял участие в челлендже по открыванию бутылки

Футболист дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель поучаствовал в челлендже Bottle Cap Challenge.

В своем инстаграме футболист опубликовал видео, на котором он открывает бутылку ударом ноги.

Ранее сообщалось, что жена украинского футболиста поразила сеть в челлендже по открыванию бутылок.

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