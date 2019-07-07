Витсель принял участие в челлендже по открыванию бутылки

Теги аксель витсельборуссия дортмунд

Витсель принял участие в челлендже по открыванию бутылки

Футболист дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель поучаствовал в челлендже Bottle Cap Challenge.

В своем инстаграме футболист опубликовал видео, на котором он открывает бутылку ударом ноги.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My #bottlecapchallenge I nominate @laurentciman23 @nc22back @romelulukaku #AW28

Публикация от Axel Witsel (@axelwitsel28)

Ранее сообщалось, что жена украинского футболиста поразила сеть в челлендже по открыванию бутылок.

Не пропустите: Жена экс-вратаря "Зенита" приняла участие в челлендже по открыванию бутылок ногой| http://soccernews.ru
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