Витсель признался, что скучает по Санкт-Петербургу

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель отреагировал на возвращение в Санкт-Петербург.

Напомним, что 29-летний футболист с 2012 по 2017 год выступал за "Зенит", после чего перебрался в "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

"Санкт-Петербург, я скучал по тебе!" - написал Витсель в своём твиттере.

Напомним, что в Санкт-Петербурге 10 июля состоится полуфинальный матч ЧМ-2018 между сборными Бельгии и Франции.

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