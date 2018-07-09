Витсель признался, что скучает по Санкт-Петербургу
Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель отреагировал на возвращение в Санкт-Петербург.
Напомним, что 29-летний футболист с 2012 по 2017 год выступал за "Зенит", после чего перебрался в "Тяньцзинь Цюаньцзянь".
"Санкт-Петербург, я скучал по тебе!" - написал Витсель в своём твиттере.
St. Petersburg ❤ I've missed you! pic.twitter.com/5TdMWzpdEf— Axel Witsel (@axelwitsel28) 9 июля 2018 г.
Напомним, что в Санкт-Петербурге 10 июля состоится полуфинальный матч ЧМ-2018 между сборными Бельгии и Франции.
Не пропустите: Как сборная Бельгии готовится к матчу с Францией. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Главные новости дня: 9 июля
-
Дневник ЧМ. День 26. Фанаты встретили сборную Бразилии, ФИФА назвала лучшие команды мундиаля
-
Азар: "Реал" - мечта любого футболиста, но я - игрок "Челси"
-
"Интер" намерен снова арендовать Рафинью у "Барселоны"
-
Де Брюйне: "Мбаппе звезда на будущие 15 лет"
-
Бубнов высказался о шансах Дзюбы перебраться в Англию
-
Левандовски изменил решение касательно своего будущего
-
Официально: Артур стал игроком "Барселоны"
-
Блан рассказал, кто выиграет ЧМ-2018
-
Буффон прокомментировал возможный трансфер Роналду в "Ювентус"
-
Агент Асенсио прокомментировал будущее игрока
-
ПСЖ представил Буффона
-
Мартинес: "Бельгийский футбол уникален"
-
Призраки 1986 года: Франция сыграет с Бельгией в полуфинале Чемпионата Мира
-
Еще один клуб вступил в борьбу за Головина
-
Сампаоли продолжит тренировать Аргентину
-
Три хорватских футболиста пропустили тренировку сборной
-
"Бавария" определилась с заменой для Алабы
-
Жиру: "Буду рад доказать Анри, что он выбрал неправильную сборную"
-
Манджукич: "Шансы в полуфинале равны"