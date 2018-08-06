Витсель прокомментировал переход в дортмундскую "Боруссию"

Новичок дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель дал комментарий после перехода в новый клуб.

"Взволнован начать новое путешествие, с нетерпением жду начала нового сезона" - написал Витсель в своем твиттере.

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