Витсель прокомментировал переход в дортмундскую "Боруссию"

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Витсель прокомментировал переход в дортмундскую "Боруссию"

Новичок дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель дал комментарий после перехода в новый клуб.

"Взволнован начать новое путешествие, с нетерпением жду начала нового сезона" - написал Витсель в своем твиттере.

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